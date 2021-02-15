Юрист рассказала, как избежать возможных мошенников среди застройщиков

Юрист Елена Павлович рассказала, как избежать возможных мошенников среди застройщиков.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она посоветовала проверить, зарегистрирован ли застройщик в качестве юрлица, какие судебные процессы были с его участием, нет ли неисполненных исполнительных производств в ФССП, не просрочена ли его лицензия.

Павлович также рекомендует внимательно читать договор долевого участия, особенно пункты о сроках и обязанностях сторон. Например, застройщик может предусмотреть право односторонне вносить изменения в проектную декларацию.

«И подписав такой договор, вы можете с удивлением обнаружить, что изменены конструктивное решение, конфигурация, площадь жилых и/или нежилых помещений только при приёмке квартиры», — пояснила эксперт.

По её словам, неустойка предусмотрена за нарушение срока передачи квартиры или другого объекта по договору участия в долевом строительстве.

«Суд взыскивает по иску не только неустойку, но и компенсацию морального вреда, штраф в размере 50% от взысканных судом сумм согласно закону о защите прав потребителя, судебные расходы на оплату нотариальной доверенности на представителя (если доверенность выдана по этому конкретному делу), почтовые расходы на отправку претензий, иска, а также расходы на юридические услуги», — добавила Попович.

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