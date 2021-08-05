В Нижегородской области с начала пандемии коронавируса заболели около 18 тысяч детей
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Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на данные регионального Минздрава.
По информации на 5 августа, в медучреждениях региона находятся 19 несовершеннолетних нижегородцев с коронавирусом, ещё более тысячи детей проходят лечение амбулаторно.
Доля инфицированных COVID-19 детей от общего числа заболевших составляет примерно 12%.
За минувшие сутки в Нижегородской области зафиксировали 552 случая COVID-19. Общее число заболевших в регионе составляет 143 277. Из больниц выписаны 489 пациентов, всего — 130 511.