В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Короткая ссылка
В Крыму в воскресенье, 11 июля, объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и гроз, сообщает ГУ МЧС по региону.
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
  • РИА Новости

«В ближайшие один-два часа и до конца суток 11 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20—25 м/с», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возможно падение рекламных щитов, деревьев, обрыв линий электропередачи.

Возможны происшествия в акваториях морей.

Ранее «Крыминформ» писал, что власти Крыма выплатили жителям полуострова компенсации за ущерб, причинённый имуществу в результате обильных осадков и подтоплений, на сумму 140 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить