В Крыму объявлено штормовое предупреждение
- РИА Новости
«В ближайшие один-два часа и до конца суток 11 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20—25 м/с», — говорится в сообщении.
Отмечается, что возможно падение рекламных щитов, деревьев, обрыв линий электропередачи.
Возможны происшествия в акваториях морей.
Ранее «Крыминформ» писал, что власти Крыма выплатили жителям полуострова компенсации за ущерб, причинённый имуществу в результате обильных осадков и подтоплений, на сумму 140 млн рублей.