В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму в воскресенье, 11 июля, объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и гроз, сообщает ГУ МЧС по региону.

«В ближайшие один-два часа и до конца суток 11 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20—25 м/с», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возможно падение рекламных щитов, деревьев, обрыв линий электропередачи.

Возможны происшествия в акваториях морей.

Ранее «Крыминформ» писал, что власти Крыма выплатили жителям полуострова компенсации за ущерб, причинённый имуществу в результате обильных осадков и подтоплений, на сумму 140 млн рублей.