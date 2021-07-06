В Крыму рассказали о компенсациях за ущерб имуществу в результате подтоплений

Власти Крыма выплатили жителям полуострова компенсации за ущерб, причинённый имуществу в результате обильных осадков и подтоплений, на сумму 140 млн рублей, заявил глава Минэкономразвития республики Дмитрий Шеряко.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«На сегодняшний момент уже выплачено более чем двум тысячам граждан 140 млн рублей. Это выплаты первичные, по 10 тыс. рублей, и за частичную или полную порчу имущества — 50 или 100 тыс. рублей», — сказал Шеряко.

По словам министра, факт проживания 353 граждан в пострадавших домах, которые не имеют регистрации по месту жительства, установит суд. Также власти готовят решение по выплатам за пострадавшие из-за стихии автомобили.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее отметил, что из-за обильных осадков и подтоплений в Керчи и Ялте были затоплены или пострадали более 800 автомобилей. Он отметил, что госбюджет не предусматривает компенсацию местным жителям за транспорт.