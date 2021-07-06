В Крыму рассказали о компенсациях за ущерб имуществу в результате подтоплений

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Власти Крыма выплатили жителям полуострова компенсации за ущерб, причинённый имуществу в результате обильных осадков и подтоплений, на сумму 140 млн рублей, заявил глава Минэкономразвития республики Дмитрий Шеряко.
В Крыму рассказали о компенсациях за ущерб имуществу в результате подтоплений
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает «Крыминформ».

«На сегодняшний момент уже выплачено более чем двум тысячам граждан 140 млн рублей. Это выплаты первичные, по 10 тыс. рублей, и за частичную или полную порчу имущества — 50 или 100 тыс. рублей», — сказал Шеряко.

По словам министра, факт проживания 353 граждан в пострадавших домах, которые не имеют регистрации по месту жительства, установит суд. Также власти готовят решение по выплатам за пострадавшие из-за стихии автомобили.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее отметил, что из-за обильных осадков и подтоплений в Керчи и Ялте были затоплены или пострадали более 800 автомобилей. Он отметил, что госбюджет не предусматривает компенсацию местным жителям за транспорт.

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