Более 800 автомобилей были затоплены в Керчи и Ялте из-за сильных осадков

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Более 800 автомобилей были затоплены или пострадали из-за сильных осадков в Керчи и Ялте, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Более 800 автомобилей были затоплены в Керчи и Ялте из-за сильных осадков
  • РИА Новости

«По Керчи (пострадало) больше 700 автомобилей, в Ялте больше 100», — цитирует РИА Новости слова Аксёнова в ходе заседания штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.

По его словам, компенсация за поврежденный или уничтоженный автомобиль в госбюджете не предусмотрена.

Рассматривается вопрос частичной компенсации из внебюджетных средств.

Ранее Роспотребнадзор поручил усилить контроль за ситуацией в Краснодарском крае и в Крыму в связи с подтоплениями.

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