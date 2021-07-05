Роспотребнадзор поручил усилить контроль за ситуацией на Кубани и в Крыму

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Роспотребнадзор поручил усилить контроль за ситуацией в Краснодарском крае и в Крыму в связи с подтоплениями.
Роспотребнадзор поручил усилить контроль за ситуацией на Кубани и в Крыму
  • © РИА Новости / Игорь Онучин

Об этом информирует пресс-служба ведомства. 

«Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дано поручение об усилении контроля за ситуацией в Краснодарском крае, в районе города Сочи, и в Республике Крым, в Бахчисарайском районе, в связи с подтоплениями», — цитирует сообщение РИА Новости.

В Роспотребнадзоре сообщили, что региональные управления ведомства усилили контроль за качеством и безопасностью питьевой воды в Крыму и на Кубани.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, полиция Сочи организует движение транспорта в районе подтопления в селе Кудепста и обеспечивает бесперебойную работу оперативных служб.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение по комплексу метеоявлений — сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра, опасность формирования смерчей.

5 июля власти Сочи призвали местных жителей подготовить документы и вещи первой необходимости для эвакуации в случае, если в Адлерском и Хостинском районах реки выйдут из берегов.

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