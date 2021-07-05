В Сочи призвали жителей собрать вещи на случай эвакуации

Власти Сочи призвали местных жителей подготовить документы и вещи первой необходимости для эвакуации в случае, если в Адлерском и Хостинском районах реки выйдут из берегов.

В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что оперативный штаб города по ликвидации последствий непогоды продолжает работу в круглосуточном режиме.

«Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъём уровня рек Хорота и Мацеста», — цитирует сообщение Интерфакс.

В городе включены сиреноречевые установки с целью оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов.

Также дежурят экипажи спасателей для оказания содействия людям в случае необходимости.

«Просим вас соблюдать спокойствие! Подготовьте документы, вещи первой необходимости», — заявили в городской администрации.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в начале недели на юге Европейской России, в Крыму и на Урале ожидаются дожди, штормовой ветер и град.