Синоптик рассказал о погоде в ряде регионов России в начале недели

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в начале недели на юге Европейской России, в Крыму и на Урале ожидаются дожди, штормовой ветер и град.

«Температура будет в Краснодарском крае и Ростовской области как в июне, за счёт прохождения прохладных воздушных масс по восточной периферии антициклона», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По его словам, в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе будет будут проходить фронтальные разделы, будет много осадков.

Синоптик добавил, что в Крыму прогнозируется ветер 20-25 м/с и сильный ливневый дождь.

«Повторяется та ситуация, что была две недели назад. Температура в начале недели 24-25 градусов. Прохладнее, чем в ЦФО за счёт проникновения прохладных масс…» — добавил Вильфанд.

Он также отметил, что в Ростовской области ожидается сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с.

Кроме того, с понедельника, 5 июня, начнётся «волна тепла» в Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Карелии.