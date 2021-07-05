В Ростуризме прокомментировали ситуацию в Сочи

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В Ростуризме сообщили, что, согласно информации управления МЧС России по Краснодарскому краю, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение по комплексу метеоявлений — сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра, опасности формирования смерчей.
В Ростуризме прокомментировали ситуацию в Сочи
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Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что «наибольшее воздействие стихия оказала на город Сочи, где 4 июля в результате усиления ветра наблюдались падения деревьев, частично была повреждена кровля многоквартирного дома».

«5 июля в результате обильных осадков в Адлерском районе наблюдались подтопления низменных участков автомобильной дороги, в Хостинском районе наблюдается скопление воды на территории объекта здравоохранения, проводятся работы по откачке воды. В Главном управлении организована работа межведомственного оперативного штаба, все подразделения на территории г. Сочи приведены в режим ЧС, работают оперативные и мониторинговые группы. В боевые расчёты введена резервная техника, приведена в готовность вся откачивающая техника. Работы продолжаются, ситуация находится на особом контроле Главного управления», — говорится в сообщении.

Также Ростуризм «доводит до сведения туристов рекомендацию МЧС России проявлять бдительность, следить за погодой, соблюдать меры пожарной безопасности».

Ранее власти Сочи призвали местных жителей подготовить документы и вещи первой необходимости для эвакуации в случае, если в Адлерском и Хостинском районах реки выйдут из берегов.

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