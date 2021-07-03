В Госдуме предложили поощрять россиян, заботящихся о здоровье
- РИА Новости
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«Нужно создать ... систему поощрений для тех людей, которые следят за своим здоровьем», — приводится сообщение Морозова на сайте Госдумы.
В качестве примера он привел аналогию с другими странами, где человек, регулярно посещающий стоматолог, получает бесплатное протезирование зубов.
Морозов отметил, что предупредить заболевания гораздо дешевле и эффективнее, чем лечить и назвал профилактику болезней базисом предлагаемой им системы.
«Поймать опухоль на первой стадии, сделать органосохраняющую операцию ... и после этого дать человеку возможность жить ещё 50 лет — вот наша задача», — сказал он, ссылаясь на федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», проводящий скрининги и раннюю диагностику рака.
Ранее заболевших ОРВИ в Москве обязали изолироваться до результата теста на COVID-19.