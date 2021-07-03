В Госдуме предложили поощрять россиян, заботящихся о здоровье

Председатель Комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрий Морозов предложил создать систему поощрений для россиян, следящих за своим здоровьем.

«Нужно создать ... систему поощрений для тех людей, которые следят за своим здоровьем», — приводится сообщение Морозова на сайте Госдумы.

В качестве примера он привел аналогию с другими странами, где человек, регулярно посещающий стоматолог, получает бесплатное протезирование зубов.

Морозов отметил, что предупредить заболевания гораздо дешевле и эффективнее, чем лечить и назвал профилактику болезней базисом предлагаемой им системы.

«Поймать опухоль на первой стадии, сделать органосохраняющую операцию ... и после этого дать человеку возможность жить ещё 50 лет — вот наша задача», — сказал он, ссылаясь на федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», проводящий скрининги и раннюю диагностику рака.

Ранее заболевших ОРВИ в Москве обязали изолироваться до результата теста на COVID-19.