В Госдуме предложили поощрять россиян, заботящихся о здоровье

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Председатель Комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрий Морозов предложил создать систему поощрений для россиян, следящих за своим здоровьем.
В Госдуме предложили поощрять россиян, заботящихся о здоровье
  • РИА Новости
  • © Николай Хижняк

«Нужно создать ... систему поощрений для тех людей, которые следят за своим здоровьем», — приводится сообщение Морозова на сайте Госдумы.

В качестве примера он привел аналогию с другими странами, где человек, регулярно посещающий стоматолог, получает бесплатное протезирование зубов.

Морозов отметил, что предупредить заболевания гораздо дешевле и эффективнее, чем лечить и назвал профилактику болезней базисом предлагаемой им системы.

«Поймать опухоль на первой стадии, сделать органосохраняющую операцию ... и после этого дать человеку возможность жить ещё 50 лет — вот наша задача», — сказал он, ссылаясь на федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», проводящий скрининги и раннюю диагностику рака.

Ранее заболевших ОРВИ в Москве обязали изолироваться до результата теста на COVID-19.

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