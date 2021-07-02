Больных ОРВИ в Москве обязали изолироваться до результата теста на COVID-19

Пациентов с признаками ОРВИ в Москве обязали соблюдать самоизоляцию до получения отрицательного теста на коронавирус. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«До получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус все больные ОРВИ должны соблюдать режим самоизоляции», — приводит РИА Новости её слова.

Ракова выразила надежду, что эта мера поможет на более ранних стадиях обеспечить эффективное лечение и снизить количество тяжёлых случаев заболевания COVID-19.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявили 6893 случая заболевания коронавирусом, общее число пациентов с COVID-19 достигло 1 372 705.

Как передавал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.