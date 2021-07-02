В Ульяновской области передано в суд дело об убийстве школьницы 20-летней давности
- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News.
По данным следователей, злоумышленник, 59-летний житель Самарской области, в августе 1999 года в состоянии алкогольного опьянения совершил действия насильственного характера в отношении несовершеннолетней школьницы, после чего убил её.
Правоохранители только в 2020 году смогли раскрыть преступление посредством генетической экспертизы.
«Следователем собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении СУ СК России по региону.
Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане вынесли приговор по делу об изнасиловании и убийстве, совершённым в 2012 году.