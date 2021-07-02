В Ульяновской области передано в суд дело об убийстве школьницы 20-летней давности

Короткая ссылка
В региональном управлении СК России по Ульяновской области сообщили о раскрытии дела об изнасиловании и жестоком убийстве 13-летней школьницы. Преступление было совершено в 1999 году.
В Ульяновской области передано в суд дело об убийстве школьницы 20-летней давности
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

По данным следователей, злоумышленник, 59-летний житель Самарской области, в августе 1999 года в состоянии алкогольного опьянения совершил действия насильственного характера в отношении несовершеннолетней школьницы, после чего убил её.

Правоохранители только в 2020 году смогли раскрыть преступление посредством генетической экспертизы.

«Следователем собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении СУ СК России по региону.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане вынесли приговор по делу об изнасиловании и убийстве, совершённым в 2012 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить