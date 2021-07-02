В Ульяновской области передано в суд дело об убийстве школьницы 20-летней давности

В региональном управлении СК России по Ульяновской области сообщили о раскрытии дела об изнасиловании и жестоком убийстве 13-летней школьницы. Преступление было совершено в 1999 году.

Об этом сообщает Nation News.

По данным следователей, злоумышленник, 59-летний житель Самарской области, в августе 1999 года в состоянии алкогольного опьянения совершил действия насильственного характера в отношении несовершеннолетней школьницы, после чего убил её.

Правоохранители только в 2020 году смогли раскрыть преступление посредством генетической экспертизы.

«Следователем собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении СУ СК России по региону.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане вынесли приговор по делу об изнасиловании и убийстве, совершённым в 2012 году.