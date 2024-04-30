RT в Telegram
Подпишись

Майданов заявил о намерении провести все свои концерты, несмотря на аллергию

Короткая ссылка
Певец и композитор Денис Майданов заявил о намерении провести все свои концерты, несмотря на ухудшение здоровья из-за аллергии.
Майданов заявил о намерении провести все свои концерты, несмотря на аллергию
  • РИА Новости

Об этом артист написал в Telegram.

«Все запланированные в стране с 4 по 11 мая мероприятия и концерты с моим участием — состоятся!» — написал он.

Он также заявил о намерении работать в жюри международного фестиваля-конкурса «Дорога на Ялту» 1 мая в Кремле, если позволят врачи.

Ранее директор Майданова подтвердил RT информацию СМИ о том, что артисту стало плохо, сейчас он под присмотром врачей после того, как у него проявилась аллергическая реакция на лекарство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить