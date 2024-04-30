Майданов заявил о намерении провести все свои концерты, несмотря на аллергию

Певец и композитор Денис Майданов заявил о намерении провести все свои концерты, несмотря на ухудшение здоровья из-за аллергии.

Об этом артист написал в Telegram.

«Все запланированные в стране с 4 по 11 мая мероприятия и концерты с моим участием — состоятся!» — написал он.

Он также заявил о намерении работать в жюри международного фестиваля-конкурса «Дорога на Ялту» 1 мая в Кремле, если позволят врачи.

Ранее директор Майданова подтвердил RT информацию СМИ о том, что артисту стало плохо, сейчас он под присмотром врачей после того, как у него проявилась аллергическая реакция на лекарство.