Эксперт оценила ситуацию на рынке недвижимости

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Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко оценила ситуацию на рынке жилья.
Эксперт оценила ситуацию на рынке недвижимости
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она напомнила, что в 2020 году был большой ажиотаж и застройщики вместе с банкирами зафиксировали, что было выдано более полумиллиона кредитов.

Как отметила эксперт, практически все квартиры, которые были на этапе котлована, раскуплены. Она также обратила внимание, что в 2019 году вышел закон об эскроу-счетах и переходе застройщиков к проектному финансированию.

«Застройщиков где-то от 30 до 40% количества компаний в России сократилось, идёт процесс поглощения, потому что не все компании, которые раньше занимались строительством жилья, особенно в регионах, смогли соответствовать новым требованиям», — сказала Радченко.

Ранее риелтор Алексей Силантьев в беседе с ФАН дал советы по безопасной покупке квартиры.

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