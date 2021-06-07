Эксперт оценила ситуацию на рынке недвижимости

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко оценила ситуацию на рынке жилья.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она напомнила, что в 2020 году был большой ажиотаж и застройщики вместе с банкирами зафиксировали, что было выдано более полумиллиона кредитов.

Как отметила эксперт, практически все квартиры, которые были на этапе котлована, раскуплены. Она также обратила внимание, что в 2019 году вышел закон об эскроу-счетах и переходе застройщиков к проектному финансированию.

«Застройщиков где-то от 30 до 40% количества компаний в России сократилось, идёт процесс поглощения, потому что не все компании, которые раньше занимались строительством жилья, особенно в регионах, смогли соответствовать новым требованиям», — сказала Радченко.

Ранее риелтор Алексей Силантьев в беседе с ФАН дал советы по безопасной покупке квартиры.