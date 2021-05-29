В Калининградской области мужчина спас двоих детей из горящей квартиры
- © РИА Новости / Игорь Онучин
Как отмечается, вечером 28 мая поступила информация о пожаре в двухкомнатной квартире на первом этаже в многоквартирном жилом доме на улице Жуковского в Советске.
«По предварительным данным, на месте происшествия оказался 25-летний житель Советска», — приводит РИА Новости сообщение.
В МЧС уточнили, что молодой человек помог выбраться из горящей квартиры двоим несовершеннолетним.
Ранее сообщалось, что два ребёнка погибли, ещё двое детей пострадали и доставлены в реанимацию после пожара в одной из квартир дома в Избербаше в Республике Дагестан.