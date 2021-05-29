В Калининградской области мужчина спас двоих детей из горящей квартиры

Житель города Советска Калининградской области Александр Степанов спас двоих детей, которые находились в квартире, где произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Как отмечается, вечером 28 мая поступила информация о пожаре в двухкомнатной квартире на первом этаже в многоквартирном жилом доме на улице Жуковского в Советске.

«По предварительным данным, на месте происшествия оказался 25-летний житель Советска», — приводит РИА Новости сообщение.

В МЧС уточнили, что молодой человек помог выбраться из горящей квартиры двоим несовершеннолетним.

Ранее сообщалось, что два ребёнка погибли, ещё двое детей пострадали и доставлены в реанимацию после пожара в одной из квартир дома в Избербаше в Республике Дагестан.