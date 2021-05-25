При пожаре в дагестанском Избербаше погибли двое детей

Два ребёнка погибли, ещё двое детей пострадали и доставлены в реанимацию после пожара в одной из квартир дома в Избербаше в Республике Дагестан.

«В Избербаше горела квартира на пятом этаже многоквартирного дома. В квартире находились четыре ребёнка, самому маленькому — три года, самому взрослому — восемь. Два ребёнка погибли: девочка трёх лет и мальчик семи лет. Двое детей спрыгнули на одеяло, находятся в реанимации», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы мэрии города.

Ранее в Мытищах возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей пяти и шести лет в результате пожара в многоквартирном доме.