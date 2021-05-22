В Мытищах возбудили дело по факту гибели двух детей в результате пожара

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В Мытищах возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей пяти и шести лет в результате пожара в многоквартирном доме, сообщили в главке Следственного комитета по Московской области.
В Мытищах возбудили дело по факту гибели двух детей в результате пожара
  • РИА Новости

«22 мая 2021 года в одном из многоквартирных домов, расположенных по адресу ул. Летная г. Мытищи произошло возгорание. После локализации пожара были обнаружены тела двух несовершеннолетних девочек пяти и шести лет», — говорится в пресс-релизе.

СК возбудил дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

На месте работают следователи и криминалисты, которые проводят осмотр места происшествия. В рамках дела планируется назначить судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.

Ранее семья из шести человек, включая четверых детей, погибла в Удмуртии в результате пожара. По факту возгорания было возбуждены уголовные дела о причинение смерти по неосторожности двум и более лицам и о халатности должностных лиц.

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