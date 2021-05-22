В Удмуртии возбудили дело о халатности должностных лиц после гибели людей при пожаре
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте регионального отделения СК.
«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей, что повлекло по неосторожности смерти двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК России)», — говорится в заявлении.
По данным следствия, в результате пожара, который произошёл поздно вечером 21 мая в одном из жилых домов в селе Нылга Увинского района, погибла семья из шести человек: 36-летний мужчина, его 32-летняя супруга и четверо детей в возрасте 12, 11, восьми лет и одного года.
Предварительная причина пожара — возникновение горения от воздействия маломощного источника «в виде тлеющего табачного изделия».
«Установлено, что погибшие супруги не работали, злоупотребляли спиртными напитками. Исходя из нарушений прав и законных интересов проживающих в семье малолетних детей, она была признана находящейся в социально опасном положении. Однако при наличии таких обстоятельств в феврале 2021 года семья была необоснованно признана утратившей такой статус», — отмечает ведомство.
По данным СК, меры профилактического характера, направленные на защиту прав и законных интересов малолетних детей, должностными лицами не принимались.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в Удмуртии в результате пожара. По факту возгорания было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.