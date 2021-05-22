В Удмуртии возбудили дело о халатности должностных лиц после гибели людей при пожаре

Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после гибели шести человек, включая четверых детей, в результате возгорания в Удмуртии.

Об этом сообщается на сайте регионального отделения СК.

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей, что повлекло по неосторожности смерти двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК России)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, в результате пожара, который произошёл поздно вечером 21 мая в одном из жилых домов в селе Нылга Увинского района, погибла семья из шести человек: 36-летний мужчина, его 32-летняя супруга и четверо детей в возрасте 12, 11, восьми лет и одного года.

Предварительная причина пожара — возникновение горения от воздействия маломощного источника «в виде тлеющего табачного изделия».

«Установлено, что погибшие супруги не работали, злоупотребляли спиртными напитками. Исходя из нарушений прав и законных интересов проживающих в семье малолетних детей, она была признана находящейся в социально опасном положении. Однако при наличии таких обстоятельств в феврале 2021 года семья была необоснованно признана утратившей такой статус», — отмечает ведомство.

По данным СК, меры профилактического характера, направленные на защиту прав и законных интересов малолетних детей, должностными лицами не принимались.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в Удмуртии в результате пожара. По факту возгорания было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.