В Удмуртии возбудили дело о халатности должностных лиц после гибели людей при пожаре

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после гибели шести человек, включая четверых детей, в результате возгорания в Удмуртии.
В Удмуртии возбудили дело о халатности должностных лиц после гибели людей при пожаре
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте регионального отделения СК.

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей, что повлекло по неосторожности смерти двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК России)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, в результате пожара, который произошёл поздно вечером 21 мая в одном из жилых домов в селе Нылга Увинского района, погибла семья из шести человек: 36-летний мужчина, его 32-летняя супруга и четверо детей в возрасте 12, 11, восьми лет и одного года.

Предварительная причина пожара — возникновение горения от воздействия маломощного источника «в виде тлеющего табачного изделия».

«Установлено, что погибшие супруги не работали, злоупотребляли спиртными напитками. Исходя из нарушений прав и законных интересов проживающих в семье малолетних детей, она была признана находящейся в социально опасном положении. Однако при наличии таких обстоятельств в феврале 2021 года семья была необоснованно признана утратившей такой статус», — отмечает ведомство.

По данным СК, меры профилактического характера, направленные на защиту прав и законных интересов малолетних детей, должностными лицами не принимались.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в Удмуртии в результате пожара. По факту возгорания было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить