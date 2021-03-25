Дегтярёв попросит ЦБ сохранить Хабаровск на 5000-рублёвой купюре
- РИА Новости
«Всё должно остаться как есть. Мы всё-таки адресуем вопрос о замене изображения в Центробанк», — цитирует его РИА Новости.
Он назвал изображённые на пятитысячных купюрах памятник графу Николаю Муравьеву-Амурскому «данью памяти предков», а мост через Амур — «символом достижений современности».
Ранее Центробанк России сообщил о планах до 2025 года обновить дизайн и улучшить защиту всех бумажных банкнот.
В частности, на пятитысячной банкноте вместо Хабаровска планируется разместить виды Екатеринбурга.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Банк России не советовался с Кремлём касательно дизайна новых денежных купюр и самостоятельно принимает подобные решения.