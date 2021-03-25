Дегтярёв попросит ЦБ сохранить Хабаровск на 5000-рублёвой купюре

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв намерен обратиться в Центробанк с просьбой сохранить изображение достопримечательностей города на пятитысячных банкнотах.
Дегтярёв попросит ЦБ сохранить Хабаровск на 5000-рублёвой купюре
  • РИА Новости

«Всё должно остаться как есть. Мы всё-таки адресуем вопрос о замене изображения в Центробанк», — цитирует его РИА Новости.

Он назвал изображённые на пятитысячных купюрах памятник графу Николаю Муравьеву-Амурскому «данью памяти предков», а мост через Амур — «символом достижений современности».

Ранее Центробанк России сообщил о планах до 2025 года обновить дизайн и улучшить защиту всех бумажных банкнот.

В частности, на пятитысячной банкноте вместо Хабаровска планируется разместить виды Екатеринбурга.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Банк России не советовался с Кремлём касательно дизайна новых денежных купюр и самостоятельно принимает подобные решения.

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