Эксперты рассказали, как россияне искали жильё на сайтах недвижимости в пандемию
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
Специалисты изучили данные более 3,7 млн обращений с января по декабрь в Москве и Московской области.
Период затишья был зафиксирован в апреле, мае и июне.
Также выяснилось, что в основном пользователи заходили на сайты недвижимости с мобильного телефона — 52,2%, с компьютера — 38,4%.
Ранее почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве.