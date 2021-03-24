Эксперты рассказали, как россияне искали жильё на сайтах недвижимости в пандемию

Сервис Calltouch провёл исследование, согласно которому пик звонков россиян, которые ищут жильё на сайтах недвижимости, приходится на сентябрь — ноябрь, а самая высокая конверсия переходов на сайт в звонки произошла в октябре (+ 13%) 2020 года по сравнению с январём.

Об этом сообщает газета «Известия».

Специалисты изучили данные более 3,7 млн обращений с января по декабрь в Москве и Московской области.

Период затишья был зафиксирован в апреле, мае и июне.

Также выяснилось, что в основном пользователи заходили на сайты недвижимости с мобильного телефона — 52,2%, с компьютера — 38,4%.

Ранее почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве.