Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве

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RT
Почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве.
Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве
  • РИА Новости

«Сейчас в Москве роста цен на жильё нет и без стимулирования спроса на рынке жилья, например понижения ставки по ипотеке на готовое жильё, нас ждёт снижение объёмов строительства в ближайшей перспективе», — сказал он в беседе с НСН.

По его мнению, в 2021 году ждать заметного роста цен на жильё не приходится.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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