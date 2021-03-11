Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве

Почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве.

«Сейчас в Москве роста цен на жильё нет и без стимулирования спроса на рынке жилья, например понижения ставки по ипотеке на готовое жильё, нас ждёт снижение объёмов строительства в ближайшей перспективе», — сказал он в беседе с НСН.

По его мнению, в 2021 году ждать заметного роста цен на жильё не приходится.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.