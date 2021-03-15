В Подмосковье рассказали о работе по мониторингу качества воздуха

В Подмосковье за неделю прошло 11 рейдов по контролю качества атмосферного воздуха. Это удалось сделать благодаря увеличению числа мобильных лабораторий.

Об этом сообщает телеканал «360».

В настоящее время в регионе функционируют четыре лаборатории на колёсах, говорится на сайте правительства Московской области.

«Качество воздуха проверено в Балашихе, Люберцах, Богородском, Одинцовском округах, Химках, Павловском Посаде, Егорьевске и Дубне. Анализировались концентрации 20 загрязняющих веществ», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха зафиксирован в 48 городах страны.