В 48 городах России зафиксирована высокая загрязнённость воздуха

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха зафиксирован в 48 городах страны.

Как пишет ТАСС, Абрамченко отметила, что хуже всего ситуация с загрязнением воздуха в Челябинске и Нижнем Тагиле.

Об этом она рассказала во время выступления на совещании по вопросам реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

«Уже сейчас мы начали планировать расширение проекта после 2024 года. 12 городов — далеко не исчерпывающий список. По результатам экологического мониторинга, проведённого в ноябре 2020 года, определены населённые пункты, где также наблюдается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. В список вошли 48 городов», — сказала она.

Уточняется, что города — участники проекта были распределены по совокупности показателей, негативно влияющих на здоровье человека. Лучше всего ситуация с воздухом из отобранных 48 городов обстоит в Чите и Медногорске.

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