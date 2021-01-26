Жители Красноярска рассказали о жизни в режиме «чёрного неба»

Жители Красноярска рассказали о жизни в так называемом режиме «чёрного неба», объявленном в городе.

Как рассказал красноярец Владимир в эфире радиостанции «Говорит Москва», жители уже давно привыкли к проблемам с воздухом.

«Мы уже привыкли к подобной дымовой завесе. В городе особо чувствуется запах дыма котельных, заводской гари, но особо, мне показалось, автомобильных выбросов. Всё усугубляется высокой — до 70% — влажностью воздуха, ведь Енисей от Красноярской ГЭС, в черте города и на десятки километров ниже не замерзает. Из-за мороза людей на улице меньше, но наверняка число жалоб на состояние здоровья увеличилось», — сказал он.

В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что особый режим будет действовать до вечера 27 января. На территории края ожидаются «метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей».

Так называемый режим «чёрного неба» в Красноярске вводят третий раз с начала года.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», на реализацию национального проекта «Экология» в Адыгее направили 97,62 млн рублей в 2020 году.