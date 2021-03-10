В Госдуме прокомментировали ситуацию с ипотекой

Зампред комитета палаты по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев прокомментировал идею дифференцировать стоимость ипотеки по регионам.

В беседе с «Парламентской газетой» депутат заявил, что ранжировать регионы на федеральном уровне по кредитной ставке не стоит, «так как нарушается равенство граждан в чистом виде», а вот на региональном уровне инициативу стоит реализовать.

«Ипотечную ставку следует уменьшать за счёт субсидирования из регионального бюджета. Власти субъектов тем самым могут заинтересовать россиян, чтобы они ехали к ним», — пояснил он свою точку зрения.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.