В Госдуме прокомментировали ситуацию с ипотекой

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Зампред комитета палаты по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев прокомментировал идею дифференцировать стоимость ипотеки по регионам.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с ипотекой
  • РИА Новости

В беседе с «Парламентской газетой» депутат заявил, что ранжировать регионы на федеральном уровне по кредитной ставке не стоит, «так как нарушается равенство граждан в чистом виде», а вот на региональном уровне инициативу стоит реализовать.

«Ипотечную ставку следует уменьшать за счёт субсидирования из регионального бюджета. Власти субъектов тем самым могут заинтересовать россиян, чтобы они ехали к ним», — пояснил он свою точку зрения.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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