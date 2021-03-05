Число отравившихся в Красноярске школьников возросло до 131

Число детей, отравившихся овощными салатами в школах Красноярска, возросло до 131. Об этом сообщил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.

«Сегодня первый заместитель главы администрации города Красноярска проинформировал, что количество обратившихся возросло до 131», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Глушко, такая ситуация связана с сокрытием информации об отравлении детей директором школы №144.

Представитель Минпросвещения отметил, что «в Красноярском крае произошла рассинхронизация действий органов исполнительной власти и всех ответственных лиц».

В частности, о ситуации не было вовремя доложено в региональное Минобразования, Минсельхоз не проводил должный контроль поставщиков продукции, а мэрия Красноярска не осуществляла технологический контроль.

Ранее следователи назвали в качестве возможного источника распространения возбудителя инфекции один из цехов фирмы, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых.

В период с 18 февраля по 1 марта в Красноярске зафиксировали случаи отравления среди учеников 25 школ в возрасте от семи до 14 лет. Сообщалось о госпитализации 56 детей.

В ходе проверки ДНК возбудителя иерсиниоза обнаружили в суточных пробах салата из моркови с яблоками и в пробах овощной продукции от поставщика. При этом во время исследований смывов с пищеблоков школ патогенных микроорганизмов не выявили.

Возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных норм и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.