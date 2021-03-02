После отравления в школах Красноярска госпитализированы 56 детей

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После отравления овощными салатами в 17 школах Красноярска госпитализированы 56 детей, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили в региональном Минздраве.
После отравления в школах Красноярска госпитализированы 56 детей
  • РИА Новости

«Всего госпитализированы 56 человек в состоянии средней тяжести», — цитирует пресс-службу ТАСС.

В региональной прокуратуре уточнили, что факты заболевания иерсиниозной инфекцией зафиксированы в школах Советского и Октябрьского районов, услугу по организации питания в которых оказывает ООО «Развитие».

Роспотребнадзор по итогам проверки в отношении организатора школьного питания выявил нарушения технологического процесса и требований санитарного законодательства.

Ранее сообщалось, что в Красноярске возбудили уголовное дело после отравления 70 школьников в возрасте от семи до 14 лет овощными салатами.

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