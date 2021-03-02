В Красноярске после отравления школьников уволили двух чиновников

В Красноярске после массового отравления детей в 25 школах уволены двое сотрудников городской мэрии, ответственных за организацию школьного питания, заявил глава города Сергей Ерёмин.

«Забили тревогу ещё на прошлой неделе, вызывал на ковёр всех ответственных. Вынужден был уволить двоих», — написал он в Instagram.

В мэрии пояснили ТАСС, что в числе уволенных — заместитель руководителя главного управления образования, курирующего сферу питания.

Ранее сообщалось, что с 18 февраля по 1 марта в Красноярске зафиксирован 91 случай отравления среди учеников 25 школ в возрасте от семи до 14 лет, были госпитализированы 56 детей.