В Красноярске после отравления школьников уволили двух чиновников

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В Красноярске после массового отравления детей в 25 школах уволены двое сотрудников городской мэрии, ответственных за организацию школьного питания, заявил глава города Сергей Ерёмин.
В Красноярске после отравления школьников уволили двух чиновников
  • РИА Новости

«Забили тревогу ещё на прошлой неделе, вызывал на ковёр всех ответственных. Вынужден был уволить двоих», — написал он в Instagram.

В мэрии пояснили ТАСС, что в числе уволенных — заместитель руководителя главного управления образования, курирующего сферу питания.

Ранее сообщалось, что с 18 февраля по 1 марта в Красноярске зафиксирован 91 случай отравления среди учеников 25 школ в возрасте от семи до 14 лет, были госпитализированы 56 детей.

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