В Красноярске после отравления школьников уволили двух чиновников
- РИА Новости
«Забили тревогу ещё на прошлой неделе, вызывал на ковёр всех ответственных. Вынужден был уволить двоих», — написал он в Instagram.
В мэрии пояснили ТАСС, что в числе уволенных — заместитель руководителя главного управления образования, курирующего сферу питания.
Ранее сообщалось, что с 18 февраля по 1 марта в Красноярске зафиксирован 91 случай отравления среди учеников 25 школ в возрасте от семи до 14 лет, были госпитализированы 56 детей.