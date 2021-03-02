В Красноярске число отравившихся школьников возросло до 91

В Красноярске 91 школьник обратился за помощью к медикам с симптомами отравления. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«С 18 февраля по 1 марта в Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от семи до 14 лет в 25 школах (при этом в 15 образовательных учреждениях выявлены единичные случаи заболевания)», — заявили в правительстве.

В ходе проверки ДНК возбудителя иерсиниоза обнаружили в суточных пробах салата из моркови с яблоками и в пробах овощной продукции от поставщика.

При этом во время исследований смывов с пищеблоков школ патогенных микроорганизмов не обнаружили.

Во всех школах Красноярска приостановили приготовление готовых блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки.

Ранее в региональном Минздраве сообщили, что после отравления овощными салатами в 17 школах Красноярска госпитализированы 56 детей.