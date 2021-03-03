В Красноярске обнаружили возможный источник отравления детей в школах

Следователи в Красноярске обнаружили возможный источник отравления более 90 учеников 25 школ в возрасте от семи до 14 лет, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«Установлено, что источником распространения возбудителя инфекции, возможно, является один из цехов фирмы, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых», — говорится в пресс-релизе.

В ходе проверки выяснилось, что продукция на складах хранилась с многочисленными нарушениями, отсутствовал производственный контроль за санитарно-техническим состоянием помещений, а также не проводилось лабораторных исследований и испытаний изготавливаемой и реализуемой овощной продукции.

«Данные нарушения в итоге привели к возникновению в продуктах возбудителя инфекционного заболевания и его токсинов», — заключили в СК.

Ранее по факту отравления школьников в Красноярске возбудили второе дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В период с 18 февраля по 1 марта в Красноярске зафиксировали 91 случай отравления среди учеников 25 школ в возрасте от семи до 14 лет. Сообщалось о госпитализации 56 детей.

В ходе проверки ДНК возбудителя иерсиниоза обнаружили в суточных пробах салата из моркови с яблоками и в пробах овощной продукции от поставщика. При этом во время исследований смывов с пищеблоков школ патогенных микроорганизмов не выявили.

Возбуждено также уголовное дело о нарушении санитарных норм.