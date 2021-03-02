В Красноярске возбудили второе дело после отравления школьников

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Следователи возбудили второе уголовное дело после отравления более 90 школьников в Красноярске, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
В Красноярске возбудили второе дело после отравления школьников
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Как передаёт ТАСС, дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее сообщалось, что уволены два сотрудника городской мэрии, ответственных за организацию школьного питания.

По последним данным, в период с 18 февраля по 1 марта в Красноярске зафиксирован 91 случай отравления среди учеников 25 школ в возрасте от семи до 14 лет. Были госпитализированы 56 детей.

В ходе проверки ДНК возбудителя иерсиниоза обнаружили в суточных пробах салата из моркови с яблоками и в пробах овощной продукции от поставщика. При этом во время исследований смывов с пищеблоков школ патогенных микроорганизмов не выявили.

Во всех школах города приостановили приготовление блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки.

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