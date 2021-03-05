Бастрыкин рассказал о представших перед судом депутатах и судьях в 2020 году

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, сколько депутатов, прокуроров, судей, следователей и т. д. предстали перед судом по уголовным делам о коррупции в 2020 году.
Бастрыкин рассказал о представших перед судом депутатах и судьях в 2020 году
  • РИА Новости

По его словам, в 2020 году в суды были направлены уголовные дела в отношении более 400 лиц, обладающих особым правовым статусом, по обвинению в коррупции.

«130 глав муниципальных образований, 116 депутатов органов местного самоуправления, десять депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации, 15 прокуроров, 38 следователей и руководителей следственных органов МВД России, 17 следователей Следственного комитета и их руководителей, семь судей, 68 адвокатов, 48 членов избирательных комиссий», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в СК назвали число возбуждённых дел о коррупции в 2020 году.

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