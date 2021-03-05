В СК назвали число возбуждённых дел о коррупции в 2020 году

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, сколько уголовных дел о коррупции было возбуждено в стране в 2020 году.

«В 2020 году возбуждено более 18,5 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях, в том числе о взяточничестве — 9908 дел. В суд направлено 8639 дел о коррупции в отношении 9571 лица», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Бастрыкин отметил рост числа выявленных преступлений по статье 290 УК России («Получение взятки») на 5,5%.

Ранее председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев назвал число осуждённых в стране коррупционеров за 2020 год.