В СК назвали число возбуждённых дел о коррупции в 2020 году

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, сколько уголовных дел о коррупции было возбуждено в стране в 2020 году.
В СК назвали число возбуждённых дел о коррупции в 2020 году
  • РИА Новости

«В 2020 году возбуждено более 18,5 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях, в том числе о взяточничестве — 9908 дел. В суд направлено 8639 дел о коррупции в отношении 9571 лица», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Бастрыкин отметил рост числа выявленных преступлений по статье 290 УК России («Получение взятки») на 5,5%.

Ранее председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев назвал число осуждённых в стране коррупционеров за 2020 год.

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