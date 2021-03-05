Чайка высказался об уровне коррупции в СКФО
- РИА Новости
«Уровень коррупции местами зашкаливает. Несмотря на принимаемые меры, ситуация по-прежнему требует пристального внимания», — сказал он в интервью «Российской газете».
По словам Чайки, согласно предварительной информации, окружные прокуратуры выявили около 20 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены порядка 6 тыс. должностных и юридических лиц, возбуждено свыше 150 уголовных дел коррупционной направленности.
Ранее председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев назвал число осуждённых в стране коррупционеров за 2020 год.