Чайка высказался об уровне коррупции в СКФО

Полпред президента России в СКФО Юрий Чайка высказался по поводу уровня коррупции на Северном Кавказе.

«Уровень коррупции местами зашкаливает. Несмотря на принимаемые меры, ситуация по-прежнему требует пристального внимания», — сказал он в интервью «Российской газете».

По словам Чайки, согласно предварительной информации, окружные прокуратуры выявили около 20 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены порядка 6 тыс. должностных и юридических лиц, возбуждено свыше 150 уголовных дел коррупционной направленности.

Ранее председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев назвал число осуждённых в стране коррупционеров за 2020 год.