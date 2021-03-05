Чайка высказался об уровне коррупции в СКФО

Короткая ссылка
Полпред президента России в СКФО Юрий Чайка высказался по поводу уровня коррупции на Северном Кавказе.
Чайка высказался об уровне коррупции в СКФО
  • РИА Новости

«Уровень коррупции местами зашкаливает. Несмотря на принимаемые меры, ситуация по-прежнему требует пристального внимания», — сказал он в интервью «Российской газете».

По словам Чайки, согласно предварительной информации, окружные прокуратуры выявили около 20 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены порядка 6 тыс. должностных и юридических лиц, возбуждено свыше 150 уголовных дел коррупционной направленности.

Ранее председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев назвал число осуждённых в стране коррупционеров за 2020 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить