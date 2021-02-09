В Удмуртии пройдёт онлайн-форум для предпринимателей

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В Удмуртии 18 февраля состоится онлайн-форум для предпринимателей «Мой бизнес — мой Start-up: цифровая эволюция бизнеса». Его организует правительство республики совместно с Центром «Мой бизнес».
В Удмуртии пройдёт онлайн-форум для предпринимателей
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Участникам расскажут, как открыть свой бизнес в эпоху «цифры» и развивать его с помощью соцсетей, маркетплейсов и других новых технологий.

Спикерами форума станут предприниматели и представители лидеров финансовой, IT- и digital- отраслей с кейсами от ведущих компаний.

На мероприятии выступят крупные международные инвесторы, а также олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва.

Ранее НСН сообщала, что более 8 тыс. человек присоединились к клубу молодёжного предпринимательства Москвы Business Update.

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