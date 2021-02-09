В Удмуртии пройдёт онлайн-форум для предпринимателей
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Участникам расскажут, как открыть свой бизнес в эпоху «цифры» и развивать его с помощью соцсетей, маркетплейсов и других новых технологий.
Спикерами форума станут предприниматели и представители лидеров финансовой, IT- и digital- отраслей с кейсами от ведущих компаний.
На мероприятии выступят крупные международные инвесторы, а также олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва.
Ранее НСН сообщала, что более 8 тыс. человек присоединились к клубу молодёжного предпринимательства Москвы Business Update.