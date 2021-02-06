Гранатомётчики ЗВО провели боевые стрельбы в Подмосковье

Гранатомётчики гвардейской танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы с использованием модернизированных приборов ночного видения и подсветки шкалы оптического прицела.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Участники манёвров вели огонь по мишеням, которые имитировали наступающую пехоту и боевую технику условного противника, из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7. Огневые задачи выполнялись и в наступлении, и в обороне.

Также был задействован беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что танкисты мотострелковой дивизии Южного военного округа начали подготовку к конкурсу «АрМИ-2021» «Танковый биатлон».