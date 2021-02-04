Военнослужащие ЮВО начали подготовку к конкурсу АрМИ-2021 «Танковый биатлон»

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Танкисты мотострелковой дивизии Южного военного округа начали подготовку к конкурсу АрМИ-2021 «Танковый биатлон».
Военнослужащие ЮВО начали подготовку к конкурсу АрМИ-2021 «Танковый биатлон»
  • © Вадим Жернов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

На полигоне Тарское есть всё необходимое для проведения танковых стрельб, оборудованы огневые рубежи, а также полевой лагерь.

Военнослужащим предстоит принять участие и в практических занятиях по вождению техники с преодолением препятствий в виде воронок, траншей, рвов, мостов, минно-взрывных заграждений на различных трассах.

Кроме того, запланирована подготовка к спортивному этапу соревнований.

Победители, показавшие лучшие результаты, представят округ на всеармейском этапе конкурса.

По сообщениям Nation News, в феврале в Калининградской области начались тактические учения десантно-штурмового батальона морской пехоты Балтийского флота.

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