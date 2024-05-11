В Турции назвали неуважением к международному праву поступок посла Израиля в ООН

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик назвал неуважением к международному праву поступок израильского посла Гилада Эрдана на трибуне ООН по отношению к уставу организации.

Об этом он сообщил в социальной сети X.

10 мая перед голосованием в ГА ООН по резолюции, расширяющей процедурные права Палестины в организации, Эрдан вынес на трибуну шредер и измельчил в нём устав организации, сказав, что именно это дипломаты и делают, собираясь продвинуть создание «палестинского террористического государства».

По словам Челика, тот факт, что после принятия резолюции посол Израиля изорвал Устав ООН, ещё раз показал, что израильская сторона не признаёт международное право.

Генассамблея ООН приняла резолюцию Совбеза ООН, которая признаёт право Палестины на вступление в организацию и расширяет её права.