При подрыве автомобиля в Новотроицком в ДНР погибли два человека

Два человека погибли, один пострадал в результате подрыва автомобиля на взрывоопасном предмете в Новотроицком в Донецкой Народной Республике.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Населённый пункт Новотроицкое: в результате подрыва на ВОП гражданского автомобиля погибли двое мужчин (персональные данные устанавливаются) и ранена женщина 1963 года рождения», — сказано в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что школьница получила ранения при обстреле Петровского района города со стороны ВСУ.