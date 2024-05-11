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При подрыве автомобиля в Новотроицком в ДНР погибли два человека

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Два человека погибли, один пострадал в результате подрыва автомобиля на взрывоопасном предмете в Новотроицком в Донецкой Народной Республике.
При подрыве автомобиля в Новотроицком в ДНР погибли два человека
  • РИА Новости

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Населённый пункт Новотроицкое: в результате подрыва на ВОП гражданского автомобиля погибли двое мужчин (персональные данные устанавливаются) и ранена женщина 1963 года рождения», — сказано в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что школьница получила ранения при обстреле Петровского района города со стороны ВСУ.

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