В Симферополе рассказали о задержке авиарейсов из-за непогоды

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Прибытие и отправление десяти самолётов задерживается в аэропорту Симферополя из-за тумана.

Об этом информирует «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«С начала дня аэропорт Симферополь принял четыре рейса. Из-за тумана на данный момент задерживаются прибытие и отправление десяти самолётов. Экипажи четырёх воздушных судов приняли решение приземлиться на запасных аэродромах в Краснодаре, Сочи и Анапе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что утром туман стал причиной задержки двух авиарейсов. Также был отменён один рейс из Симферополя в Москву.

Ранее руководитель крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что в среду, 13 января, на Крым обрушатся сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а на следующей неделе ожидается до -15 °С.

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