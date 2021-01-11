Синоптики предупреждают о непогоде и похолодании в Крыму
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- РИА Новости
Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости Крым.
«7 января на смену сибирскому антициклону пришла воздушная масса с Атлантики с серией фронтальных разделов и антициклонов. В течение недели ожидается неустойчивый характер погоды, постоянно осадки: дождь, мокрый снег, снег с различной интенсивностью. Наиболее сильные осадки прогнозируются 13 января, сильный дождь перейдёт в мокрый снег. Усилится и ветер: он будет дуть с северо-восточного, северо-западного направления со скоростью 15—20 м/с», — сообщила Татьяна Любецкая.
Синоптики предсказывают значительное похолодание в Севастополе на предстоящих выходных, 16—17 января.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил коммунальщикам подготовиться, сообщает «Новый Севастополь».