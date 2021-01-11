Синоптики предупреждают о непогоде и похолодании в Крыму

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Руководитель крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что в среду, 13 января, на Крым обрушатся сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а на следующей неделе ожидается до -15 °С.
Синоптики предупреждают о непогоде и похолодании в Крыму
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости Крым.

«7 января на смену сибирскому антициклону пришла воздушная масса с Атлантики с серией фронтальных разделов и антициклонов. В течение недели ожидается неустойчивый характер погоды, постоянно осадки: дождь, мокрый снег, снег с различной интенсивностью. Наиболее сильные осадки прогнозируются 13 января, сильный дождь перейдёт в мокрый снег. Усилится и ветер: он будет дуть с северо-восточного, северо-западного направления со скоростью 15—20 м/с», — сообщила Татьяна Любецкая.

Синоптики предсказывают значительное похолодание в Севастополе на предстоящих выходных, 16—17 января.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил коммунальщикам подготовиться, сообщает «Новый Севастополь».

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