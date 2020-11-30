В Казани рассказали о работе дорожных служб в условиях снегопада

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В Казани рассказали о работе дорожных служб в условиях снегопада. По данным Гидрометцентра, за прошедшую неделю выпало 19 мм осадков, что составляет 43% от нормы.
В Казани рассказали о работе дорожных служб в условиях снегопада
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Все снегоплавильные пункты открыты и принимают собираемый с улиц снег в установленном порядке. Всего с начала сезона вывезено 13 тыс. тонн снега», — цитирует inkazan.ru замглаву исполкома, председателя комитета внешнего благоустройства Игоря Куляжева.

Он отметил, что работа дорожных служб организована в круглосуточном режиме. Каких-либо чрезвычайных происшествий не было, все магистрали находятся в нормативном состоянии.

Среднесуточный выход уборочной техники составил 385 единиц, задействовано было около 400 дорожных рабочих.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал все муниципальные службы региона максимально мобилизоваться в борьбе с последствиями снегопада.

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