Педагоги из Оренбургской области стали призёрами всероссийского конкурса

Короткая ссылка
Педагоги допобразования из Оренбургской области стали призёрами всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям — 2020».
Педагоги из Оренбургской области стали призёрами всероссийского конкурса
  • globallookpress.com

Об этом сообщает RIA56.

Конкурс состоялся 21—24 ноября в Санкт-Петербурге. Было 90 участников из 35 регионов.

В категории «Профессиональный дебют» третье место заняла Екатерина Курзова, педагог областного Дворца творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко.

Бронзовым призёром в номинации «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности» стала Татьяна Кулуева из Тюльганского района.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что учителя из Удмуртии попали в «Золотую тысячу» лучших педагогов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить