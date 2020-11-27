Педагоги из Оренбургской области стали призёрами всероссийского конкурса
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Об этом сообщает RIA56.
Конкурс состоялся 21—24 ноября в Санкт-Петербурге. Было 90 участников из 35 регионов.
В категории «Профессиональный дебют» третье место заняла Екатерина Курзова, педагог областного Дворца творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко.
Бронзовым призёром в номинации «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности» стала Татьяна Кулуева из Тюльганского района.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что учителя из Удмуртии попали в «Золотую тысячу» лучших педагогов России.