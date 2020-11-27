Педагоги из Оренбургской области стали призёрами всероссийского конкурса

Педагоги допобразования из Оренбургской области стали призёрами всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям — 2020».

Об этом сообщает RIA56.

Конкурс состоялся 21—24 ноября в Санкт-Петербурге. Было 90 участников из 35 регионов.

В категории «Профессиональный дебют» третье место заняла Екатерина Курзова, педагог областного Дворца творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко.

Бронзовым призёром в номинации «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности» стала Татьяна Кулуева из Тюльганского района.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что учителя из Удмуртии попали в «Золотую тысячу» лучших педагогов России.