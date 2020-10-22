Учителя из Удмуртии попали в «Золотую тысячу» лучших педагогов России

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В символическую «Золотую тысячу» лучших педагогов России попали 12 учителей из Удмуртии. Итоги конкурса утвердили в Минпросвещения.
Учителя из Удмуртии попали в «Золотую тысячу» лучших педагогов России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Чтобы пройти отбор, преподаватели должны были проанализировать свою профессиональную деятельность, представить личные достижения, авторскую методическую разработку.

Педагогов поощрили федеральными премиями.

Ранее заслуженный учитель России доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с Nation News оценил дистанционную форму обучения.

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