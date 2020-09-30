В Москве 4 октября будет перекрыто движение на некоторых улицах из-за полумарафона «Моя столица»
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные Центра организации дорожного движения правительства Москвы.
С 12:00 3 октября до 20:00 4 октября будет закрыт парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.
С 07:00 до 20:00 4 октября перекроют движение по Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.
Улицу Косыгина от улицы Мосфильмовской до Ленинского проспекта перекроют полностью 4 октября — с 07:00 до 20:00.