В Москве 4 октября будет перекрыто движение на некоторых улицах из-за полумарафона «Моя столица»

В Москве 4 октября будет перекрыто движение на некоторых улицах города в районе Воробьёвых гор из-за полумарафона «Моя столица».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

С 12:00 3 октября до 20:00 4 октября будет закрыт парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.

С 07:00 до 20:00 4 октября перекроют движение по Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

Улицу Косыгина от улицы Мосфильмовской до Ленинского проспекта перекроют полностью 4 октября — с 07:00 до 20:00.