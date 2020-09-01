Юрист предложила лишать адвокатов лицензий за дискредитацию профессии

Адвокат Сталина Гуревич предложила лишать коллег лицензий за дискредитацию профессии.

Об этом сообщает ФАН.

«Мы видим очень много случаев, когда деятельность отдельных адвокатов дискредитирует в целом адвокатское сообщество», — заявила Гуревич на пресс-конференции, которая состоялась на площадке медиагруппы «Патриот».

Как отметила юрист, есть адвокаты, цель которых не в защите прав доверителей, а в том, чтобы сделать себе имя.

По мнению Гуревич, необходимы изменения в законодательстве.

«Я считаю, Совет адвокатской палаты в некоторых случаях должен иметь возможность оценивать качество оказываемой адвокатской помощи, даже без учёта мнения доверителя в том числе», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили разрешить привлекать юристов при составлении протокола о ДТП.