Юрист предложила лишать адвокатов лицензий за дискредитацию профессии

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Адвокат Сталина Гуревич предложила лишать коллег лицензий за дискредитацию профессии.
Юрист предложила лишать адвокатов лицензий за дискредитацию профессии
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ФАН.

«Мы видим очень много случаев, когда деятельность отдельных адвокатов дискредитирует в целом адвокатское сообщество», — заявила Гуревич на пресс-конференции, которая состоялась на площадке медиагруппы «Патриот».

Как отметила юрист, есть адвокаты, цель которых не в защите прав доверителей, а в том, чтобы сделать себе имя.

По мнению Гуревич, необходимы изменения в законодательстве.

«Я считаю, Совет адвокатской палаты в некоторых случаях должен иметь возможность оценивать качество оказываемой адвокатской помощи, даже без учёта мнения доверителя в том числе», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили разрешить привлекать юристов при составлении протокола о ДТП.

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