В Совфеде предложили разрешить привлекать юристов при составлении протокола о ДТП
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Как рассказала сенатор, к проекту нового КоАП имеются замечания от регионов. Так, из документа следует, что пригласить адвоката или другого профессионального юриста можно только после того, как составлен протокол и начинается производство.
«Но по некоторым категориям дел целесообразно допускать участие профессионального юриста уже на стадии составления протокола», — считает она.
По словам Рукавишниковой, протокол отражает и потенциально возможные должностные нарушения составляющего его лица.
«А профессиональный юрист может предотвратить их совершение», — пояснила она.
Сенатор добавила, что это актуально в случаях с ДТП.
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