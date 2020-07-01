В Совфеде предложили разрешить привлекать юристов при составлении протокола о ДТП

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова заявила, что россияне должны получить право приглашать юриста не только в ходе судебного производства, но и на стадии составления протокола об административном нарушении.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как рассказала сенатор, к проекту нового КоАП имеются замечания от регионов. Так, из документа следует, что пригласить адвоката или другого профессионального юриста можно только после того, как составлен протокол и начинается производство.

«Но по некоторым категориям дел целесообразно допускать участие профессионального юриста уже на стадии составления протокола», — считает она.

По словам Рукавишниковой, протокол отражает и потенциально возможные должностные нарушения составляющего его лица.

«А профессиональный юрист может предотвратить их совершение», — пояснила она.

Сенатор добавила, что это актуально в случаях с ДТП.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал рекомендации, как действовать водителям в случае аварии во дворе.