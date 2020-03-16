Эксперт дал рекомендации водителям при ДТП во дворе

Автоэксперт Алексей Хресин дал рекомендации, как действовать водителям в случае аварии во дворе.

В беседе с Inforeactor он отметил, что в случае отсутствия владельца поцарапанного автомобиля не стоит покидать место аварии, оставив стикер.

По его словам, чтобы не получить штраф, необходимо связаться с ГИБДД или разыскать владельца самостоятельно.

«Даже если оставите записку, то формально это покидание места ДТП. Можно записку под дворник оставить, но лучше попытаться через базу или интернет пробить хозяина, чтобы он вышел и вы вопрос обсудили. Формально нужно оставаться на месте и вызывать сотрудников ГИБДД, ждать, когда они приедут», — пояснил эксперт.

Он добавил, что необходимо дождаться приезда специалистов или, в случае достижения личных договорённостей, взять расписку об отсутствии претензий.

Ранее автоэксперт, партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с Newinform рассказал, когда лучше продавать подержанную машину.