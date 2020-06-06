В МЧС назвали число подтопленных приусадебных участков в Подмосковье

В МЧС сообщили, что количество подтопленных в результате дождей приусадебных участков в Московской области сократилось до 375.

«По состоянию на 21:00 мск 6 июня в 17 муниципальных образованиях — 44 садовых товариществах и семи населённых пунктах — остаются подтопленными 375 приусадебных участков», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС. К ликвидации подтоплений привлекается 173 человека и 62 единицы техники. Ранее сообщалось, что режим ЧС межмуниципального характера объявлен в Кольском районе Мурманской области, где в посёлке Кильдинстрой затопило около 30 дачных домов.