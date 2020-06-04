В районе подтопленного посёлка в Мурманской области ввели режим ЧС

Режим ЧС межмуниципального характера объявлен в Кольском районе Мурманской области, где в посёлке Кильдинстрой затопило около 30 дачных домов. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«В Кольском районе объявлен режим ЧС межмуниципального характера. На данный момент подтоплено 26 домов и восемь придомовых территорий», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте работает оперативная группа спасателей.

В ведомстве проинформировали, что за помощью об эвакуации обратились 14 человек, все они доставлены во временный пункт размещения.

4 июня из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола Кольского района произошло подтопление нескольких десятков домов в дачном товариществе «Кильдинское».

Ранее из-за подъёма воды произошло обрушение железнодорожного моста, в результате было прервано железнодорожное сообщение с Мурманском.